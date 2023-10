Lego niet voor volwassenen? 'Eerst hadden we een klein verdomhoekje, maar nu niet meer'

De bouwers denken dat nog steeds te veel mensen het idee hebben dat lego voor kinderen is. De puberteit wordt onder de AFOL's in jargon zelfs dark ages genoemd, omdat veel mensen in deze fase hun interesse in lego verliezen. "Zonde", vindt Bas. Mensen zijn volgens hem te creatief om niet met lego bezig te zijn. Voor mensen die echt denken dat Lego alleen voor kinderen is, heeft hij een boodschap: "Kom eruit. Kom uit de kast. Ga bouwen. Laat je fantasie los."