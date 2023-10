Lichtmasten Galgenwaard voorgoed gedoofd, hierom koos FC Utrecht voor 'lichtshow-verlichting'

Die hoogwerker is ook weer een verhaal op zich, legt Bolderman uit. Het veld dat afgelopen zomer vervangen is mocht namelijk niet beschadigd worden. Daarom moest een hoogwerker worden gezocht die in de loopgracht past. "Die hebben we gehuurd bij een speciaal bedrijf. Die hoogwerker moest het stadion ook nog in. We hebben heel wat nooduitgang-bordjes weg moeten halen. Ook moesten de trappen in de loopgracht langs de hoofdtribune verwijderd worden. De andere drie tribunes waren samen sneller klaar dan de hoofdtribune."