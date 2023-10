Pontje tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen uit de vaart door kapotte aandrijflijn

Er zijn reserveonderdelen besteld voor de herstelwerkzaamheden, maar Rijkswaterstaat kan niet met zekerheid stellen wanneer deze onderdelen precies binnen zijn. "We begrijpen dat deze situatie vervelend is voor de gebruikers, waaronder de scholieren. We doen ons best om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. "We houden een slag om de arm, maar verwachten wel dat de reparatie halverwege volgende week klaar is."