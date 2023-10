'Kwestie van tijd tot het misgaat' bij vernieuwde taxistandplaats in Utrecht

Eerder verlieten chauffeurs de standplaats via de Spoorstraat, maar die is dicht wegens werkzaamheden en de vraag is of die ooit nog open gaat. Taxi's die vanaf de taxistandplaats vertrekken moeten met een scherpe U-bocht een fietspad oprijden. En dat fietspad richting de fietsenstalling van het Centraal Station is druk, vooral tijdens spitsuren. "Fietsers komen van beide kanten en vanaf rechts kun je ze pas heel laat zien aankomen", legt Tweehuijzen uit. Fietsers die uit de ondergrondse stalling komen moeten eerst een klein heuveltje op. "Waardoor zij ons niet zien."