Vriendschappen onder spanning tijdens Utrecht-Ajax: 'Dat het slecht gaat met Ajax maakt dit seizoen draagbaar'

Anneleen is dan ook somber gestemd voor de wedstrijd. "Het is altijd lastig in de Galgenwaard, zeker nu Ajax het slecht doet." Ze werd ooit fan van haar club in de tijd van Ibrahimovic, Van der Vaart en Sneijder. "Maar nu is het geen team, het zijn allemaal individuen. Dat maakt dit seizoen een beetje pijnlijk om te kijken." Ze hoopt op een ommekeer nu Louis van Gaal en Michael van Praag weer terug zijn bij de club en hoopt dat meer jeugdspelers een kans krijgen.