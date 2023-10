Utrecht weer koploper in daling huizenprijzen

Nederlanders betaalden het afgelopen kwartaal gemiddeld zo'n 417.000 euro voor hun nieuwe huis. Dat is 4,6 procent minder dan in 2022. De prijzen daalden in onze provincie met 6,7 procent het hardst van het land. In de eerste drie maanden van dit jaar daalden de huizenprijzen in de provincie Utrecht ook al het meest. Toen ging het om een daling van 3 procent.