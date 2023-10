Israëlische Ada vliegt naar Utrecht voor struikelstenen: 'Ik zei: als ik kan komen wil ik het doen'

Ada woont in de buurt van Jeruzalem. De huidige situatie is zo overweldigend, dat ze moet zoeken naar woorden om zich erover te uiten. "Gruwelijkheden, gruwelijkheden", zegt ze. De beslissing om hier vandaag te zijn was dan ook heel moeilijk, maar de afspraak stond en de KLM-vlucht werd niet geannuleerd. "Mensen vragen zich af waarom ik de ceremonie niet heb uitgesteld, maar ik zei: als ik kan komen wil ik het doen. We moeten de mogelijkheid aangrijpen als die er is. En nu ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Want ik voel dat nu ik de stenen heb gelegd en de herinneringen hun plek hebben gekregen, dat er iets is afgesloten."