Vrouw opgepakt in ziekenhuis Amersfoort vanwege dreigende situatie

Volgens de politie is de apotheek van het ziekenhuis ontruimd en wordt er momenteel verder onderzoek gedaan in het gebouw. Meerdere aanwezigen melden dat de vrouw een bommelding zou hebben gedaan. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen, maar laat wel weten dat er een risico-analyse is gedaan in het ziekenhuis en dat de rest van het gebouw niet ontruimd is.