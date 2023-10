Vrouw (33) uit Doorn overleden in Gazastrook na explosie

Ashqar was een van de 22 mensen in de Gazastrook met wie het ministerie van Buitenlandse Zaken contact onderhield. Een woordvoerder van het ministerie kan niets zeggen over de toedracht van de dood van de vrouw "omdat we daarover op dit moment geen bevestigde of verifieerbare informatie hebben". Premier Rutte zegt aangedaan te zijn door "het droevige nieuws" en dat zijn gedachten bij "haar nabestaanden in deze moeilijke tijd" zijn. Ook zegt hij in contact te staan met Israël om meer informatie te krijgen.