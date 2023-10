Utrecht eert stedenbouwkundige Riek Bakker met Zilveren Stadspenning

Bakker stond in 1994 voor een enorme uitdaging om met een ontwerp te komen voor een nieuwe wijk. In het gebied tussen Vleuten-De Meern en Utrecht moesten 30.000 woningen komen. Een belangrijk onderdeel was een groot park. Ze had slechts een half jaar de tijd om met gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern, inwoners, de provincie, het waterschap, de NS en Rijkswaterstaat te spreken over alle wensen die er leefden.