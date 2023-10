Kerk koopt muziekcentrum Azotod in De Meern: 'Niet een traditioneel gebouw'

Van der Boom is de pastoor van de campus in Leidsche Rijn. Na zijn diensten op meerdere locaties te hebben gehouden, is sinds anderhalf jaar Azotod zijn vaste plek. “Niet een traditioneel gebouw voor een kerk”, erkent hij. “Maar wel geschikt om een kerkdienst te houden.” Hij is dan ook blij dat ze het pand gekocht hebben, maar benadrukt dat de eigenlijke kerk niet het gebouw zelf is, maar de gemeenschap die er in samen komt.