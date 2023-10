Vaker Engels in winkels, maar Nederlands blijft vereiste in kleine Utrechtse zaken

Opvallend is dat de Nederlandse taal in kleinere, zelfstandige winkels in Utrecht meestal wel een vereiste is, blijkt uit de rondgang van de NOS langs zaken in de binnenstad. Zo werkt de Britse Florence Mitchell-Green in cadeauwinkel 'It all starts with a Postcard' op de Twijnstraat. "Ik begin altijd in het Nederlands en dat werkt 80 procent van de tijd. Maar als mensen een specifieke vraag hebben, moet ik overschakelen naar Engels", vertelt ze aan de NOS.