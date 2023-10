Utrechtfans genieten na van Utrecht-Ajax: van een shirt met rugnummer 4-3 tot het liedje van Piebe

Vriendschappen op het spel?

Als opwarmertje bij het duel tussen Utrecht en Ajax blikten we met vrienden, waarin de één hartstochtelijk voor FC Utrecht juicht en de ander juist voor Ajax klapt, alvast vooruit. Zoals met tennisvrienden Peter Westland en Theo Uijttewaal. Ze waren niet samen tijdens de wedstrijd, maar hadden wel contact via WhatsApp. "Ik heb hem wel lopen stangen, ja. Ajacieden hebben meestal een grote mond, maar dat is nu wel even anders", grinnikt Utrecht-fan Theo.

Dat laatste klopt, gezien de eerste reactie van Peter: "Wij hebben jarenlang succes gevierd, nu moeten we als Ajax-fans even kunnen incasseren." Vanavond ziet het duo elkaar weer op de tennisbaan. Theo: "Daar kijk ik erg naar uit. Dan zal ik hem eerst even condoleren met zijn cluppie, want ik denk niet dat ze het lek snel boven zullen hebben." Peter: "Ik zal me gedragen en hem feliciteren. Naarmate je ouder wordt, ga je ook meer relativeren, hè."