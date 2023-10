Rechter bevestigt: krakers aan Utrechtse Catharijnesingel mogen nog een week in pand blijven

Op 1 oktober werd de begane grond van de Catharijnesingel 91 gekraakt. Tot frustratie van de eigenaar, die bezig was met een verbouwing. De aannemer kon tijdelijk niet verder met zijn werk, omdat de vloer vervangen moest worden vanwege rotte vloerbalken. En omdat het om een monumentaal pand gaat, is daar een vergunningsaanvraag voor nodig. Na de aanvraag moest worden gewacht tot de bezwaartermijn voorbij was, en in die periode is het pand gekraakt.