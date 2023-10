Doornse buren in tranen om omgekomen Islam (33) in Gaza: 'We hadden elkaar omarmd'

Leerlingen in Zeist staan stil bij verdriet oud-klasgenoot Mohammed

Mohammed (16), een van de zonen uit het gezin Al-Ashqar, was tot voor kort leerling op het Openbaar VMBO en Mavo in Zeist. De middelbare school heeft vandaag in een brief aan ouders en leerlingen laten weten dat zij stilstaan bij het verdriet.

Directeur Douwe Brouwer: "Er is zeker een aantal leerlingen erg geraakt door dit nieuws. Mohammed zit nu dan wel niet meer bij ons op school, maar we kenden hem wel. In de klas bieden we leerlingen dan ook de mogelijkheid om hun emoties daarover te uiten. Deze oorlog is al heftig, maar maakt nog meer impact nu hun oud-klasgenoot Mohammed in het nieuws is."