'Tramschutter Gökmen T. bedreigde gevangenispersoneel met aardappelmesje en glas'

De advocaat van T. liet eerder weten dat zijn cliënt in De Schie "aan de lopende band" betrokken was bij incidenten. In Vught zou dat niet het geval zijn. Volgens de raadsman zit het verschil in het "Rotterdamse regime": in De Schie verblijft T. op de terrorismeafdeling en is hij buiten zijn cel altijd geboeid.