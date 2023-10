Oplichter laat Kattenhotel Dotje in Oudewater achter met ruïne en financiële problemen

"Er is geen vloer, er is geen dakbedekking, geen kozijnen, niks." Gijs Kasius loopt door het casco pand en somt op wat er allemaal ontbreekt. "Kijk, hier zou een aanbouw komen, ons woonhuis", zegt Gijs terwijl hij naar de bouwplaats wijst. De familie is ondanks de misère waarin ze zitten vastbesloten om de nieuwbouw af te maken. Er is nog een beetje geld over. Er zijn kozijnen, deuren en ramen besteld en de onderaannemer wordt doorbetaald. Maar de vraag is hoe lang dat nog vol te houden is. "We hadden zes en een halve ton aanbetaald. Een deel van het werk is wel gedaan, maar ik schat dat zo'n drie ton gewoon weg is."