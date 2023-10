Amersfoortse visagist Sylvia bestolen, make-up collectie van duizenden euro's kwijt

Maandagochtend vroeg stond de vrouw van Sylvia op de parkeerplaats aan de Zangvogelweg. Toen ze de auto instapte, verbaasde ze zich over de rommel en uitgeklapte achterbank. "Ze zag meteen dat mijn make-up mandje leeg was. Die gebruik ik altijd om makkelijk spullen mee te vervoeren omdat ik veel bij mensen thuis werk", vertelt Mercera. Daarnaast zijn kabels en een merkzonnebril weggenomen. "Normaal gesproken leg ik het in de berging of in huis. De laatste keer hadden we onze handen vol met boodschappen en dacht ik: die make-up tas pak ik later. Niet wetende dat in die nacht alles eruit gestolen zou worden."