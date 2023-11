Deze Nieuwegeinse wethouder reist elke maand naar Brussel om de regio te vertegenwoordigen: wat doet ze daar?

Alleen in Leusden (3) en Nieuwegein (5) staan er meerdere verwijzingen naar de EU in het akkoord. Niet gek dus dat juist Nieuwegein het comitélid namens de regio levert. Op provinciaal niveau is er iets meer aandacht voor Brussel, want in het provincieakkoord duikt het thema elf keer op. Al is het ook daar twee keer om aan te geven dat Utrecht ergens de beste in is.