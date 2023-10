Etniciteit overlastgevers binnenstad Amersfoort had niet opgeschreven mogen worden

Het document is opgesteld door Stichting Veilige Steden, waar de susteams onder vallen. Het college steekt deels de hand in eigen boezem als het gaat om het rapport. "De gemeente had die informatie uit het rapport moeten filteren", valt in een collegebericht te lezen. "We benadrukken dat het niet mag uitmaken wat iemand afkomst of achtergrond is."