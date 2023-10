Zeist overrompeld door opening Club Backstreet: 'Ik moet in het weekend weer bij mijn moeder slapen'

Toch laat de gemeente Zeist weten dat de vergunning met recht is toegekend. "De gemeente neemt iedere vergunningsaanvraag in behandeling en beslist daar uiteindelijk over. Een aanvraag kan worden geweigerd als er sprake is van zogenaamde weigeringsgronden, daar is in dit geval geen sprake van." De gemeente heeft ook een vergunning verleend aan Café Ladada. "Al gaat het hier om een andere locatie en een andere uitbater dan degene die in het verleden gebruik heeft gemaakt van deze bedrijfsnaam."