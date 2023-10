Utrecht wil meer woningen boven winkels en tekent overeenkomst met vastgoedeigenaren

Komend jaar wordt de aanpak doorgezet met specifieke aandacht voor transformatie op de verdiepingen: meer woningen en werklocaties boven winkels. “Het woningtekort is één van de grootste problemen van onze stad, en is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden", zegt Susanne Schilderman, wethouder economische zaken en circulaire economie. "In de binnenstad zijn nu ruimtes boven winkels die leeg staan of als opslag worden gebruikt." Zonde volgens de wethouder, aangezien de ruimte op de bovenverdiepingen ook geschikt is als woonruimte. "Het komt de leefbaarheid in het gebied ten goede", voegt Roose-van Leijden toe