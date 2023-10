Dit zijn de finalisten van het Regio Songfestival

De 22-jarige Emma Koning komt uit De Goorn, een dorpje tussen Alkmaar en Hoorn. Muziek is haar met de paplepel ingegoten. Het is voor Emma ook een manier om met dingen om te gaan die zij in haar leven meemaakt: "Het is een soort therapie en maakt me tot wie ik ben en wil zijn. Ik ben erachter gekomen dat mijn teksten mensen inspireren en troost geven. Dit vind ik prachtig en is ook de reden waarom ik mijn hele leven muziek wil blijven maken."