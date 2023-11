Tekort aan leraren en agenten: moeten mensen met een cruciaal beroep sneller een woning krijgen?

In Soest en Rhenen wachten ze tot de nieuwe Huisvestingswet is aangenomen. Daarna bepalen ze of voorrang voor cruciale beroepsgroepen wenselijk is. Het kan dus zomaar dat je als leraar, zorgmedewerker of brandweervrijwilliger volgend jaar in ongeveer de helft van onze provincie voorrang op een woning krijgt. Of dat er ook voor zorgt dat daar dan meer mensen zijn om les te geven of branden te blussen, is afwachten.