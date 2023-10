Gesprek over ouderdom op gang gebracht op Utrecht Centraal: 'Iedereen wil oud worden, niemand wil oud zijn'

Ellis is niet de enige die vandaag op Utrecht Centraal in de pen klimt. “Iedereen wil ouder worden, maar niemand wil oud zijn.” Volgens Sanne Boon, onderdeel van het campagneteam, is dat de reden waarom een gesprek over ouder worden vaak wordt uitgesteld. Een praatje over hoe je later wil wonen, wie voor je kan zorgen of hoe je je oude dag indeelt voelt voor velen al alsof 'het' zover is. “Toch is het heel belangrijk dat mensen daar juist eerder over nadenken.”