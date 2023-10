Grote brand legt bedrijfspand Woerden in as, omwonenden geëvacueerd

Woerden - In Woerden heeft afgelopen nacht een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw op de Industrieweg. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht ging het om een pand van een standbouwer. De bewoners van een naast het industriegebied gelegen zorginstelling zijn uit voorzorg geëvacueerd. De veiligheidsregio liet tegen 05.30 uur weten dat de brand onder controle was. Bij de brand is niemand gewond geraakt.