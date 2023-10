Paasspektakel The Passion komt volgend jaar naar Zeist

"In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in The Passion vertellen, steeds urgenter", zegt Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. "De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in ons land en willen we doorgeven aan jongere generaties. Daarom blijven we het paasverhaal in Nederland vertellen, komend jaar recht uit het hart van Nederland: Zeist."