Brandweer: omgeving brand Woerden weer veilig

Eerder op de dag werden mensen in en rond Woerden gewaarschuwd beter niet de weg op gaan als het niet per se hoefde. De veiligheidsregio meldde dat door bluswerkzaamheden na de grote brand op de Industrieweg veel rook vrijkwam en dat gaf in combinatie met dichte mist een gevaarlijke situatie. Ook werd gewaarschuwd uit de rook te blijven. Later werd de waarschuwing beperkt tot de wijk Bloemenkwartier.