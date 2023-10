Bestuurder vrachtauto uit Nieuwegein vervolgd voor bedreiging klimaatactivisten

Advocaat Jamal el Hannouche staat de chauffeur bij en zegt dat zijn cliënt op tijd contact maakte met de activisten. "Meneer was onderweg naar een klus en maakte contact met de activisten die op de weg stonden, zodat hij er langs kon rijden. Hij is dus niet door een menigte gereden." Volgens El Hannouche had de chauffeur geen idee met welke ideologie de betogers daar stonden. Uiteindelijk kwam de chauffeur daar wel achter. "Toen bleek dat mijn cliënt daar geen problemen mee had."