Gaat The Passion Zeist op de kaart zetten? 'Wij zijn een enorm fotogeniek dorp'

Vorig jaar was The Passion in Harlingen en daar zijn wethouder Walter van Dijk (Economie) en Laura Hoogstraten (Cultuur) gaan kijken. Na wikken en wegen besloten ze in te gaan op het verzoek van de organisatie om The Passion in Zeist te organiseren. "Het heeft veel betekenis als je zo veel mensen naar je dorp haalt. En het hangt er ook vanaf hoe je dat doet", zegt Van Dijk. Wethouder Hoogstraten: "Er komt wel van alles bij kijken en we hebben ons afgevraagd: kunnen we dat aan, als Zeist?"