Na ongeval met landbouwvoertuig in Lopik raakte A. deels verlamd, wat valt de bestuurder te verwijten?

"Dankzij mijn letsel is spreken niet meer vanzelfsprekend." Het publiek in de rechtszaal is aangedaan als A. haar verhaal doet. "Ik was voor de helft verlamd. Ik was 23 en had met alles hulp nodig." Ondanks dat het beter met haar gaat, heeft ze nog elke dag last van de lichamelijke en mentale gevolgen van het letsel. Haar oude leven zal ze niet meer terug krijgen. Dat maakt haar boos en neemt ze K. kwalijk.