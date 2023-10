Een vergadermarathon van drie dagen zonder besluit: Utrecht spreekt over de begroting

Drie dagen lang, zes commissies, waar afgevaardigden van de partijen in plaatsnemen. De opdracht is geen kleine, want er wordt gesproken over de verdeling van meerdere miljarden. Wat wordt er uitgegeven aan onderhoud in de openbare ruimte, wat krijgen buurthuizen en verenigingen aan subsidies? Ook cultuurinstellingen zoals TivoliVredenburg en de Stadsschouwburg krijgen veel geld van de gemeente. En dan moet er ook nog geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld meer en betere fietspaden, meer groen in de stad en kansengelijkheid voor iedereen.