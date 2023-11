Scheisse, de leraren Duits raken 'op' in Utrecht: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Een voorbeeld: Greiner zingt met zijn klassen het lied Frankfurt Oder. "Dat is het origineel van de BLØF-hit Zoutelande, maar dat weet bijna niemand." De leerlingen zingen de Duitse versie enthousiast mee. 'Wir vernichten den Schnaps deines Vaters', klinkt het dan in koor. In plaats van 'We verzuipen onszelf in de drank van je vader'. Greiner: "Heel leerzaam en leuk. We hebben laatst in de bus op schoolreis ook alleen maar Duitse liedjes gezongen."