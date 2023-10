Zorginstelling Woerden moest jongeren evacueren door brand: 'Ze beseffen morgen pas wat er is gebeurd'

Opgelucht haalt Pedro Eduardo adem als hij rond het middaguur hoort dat alles weer onder controle is. Ondanks dat hij zeer te spreken is over hoe zijn jongeren met een beperking zich hebben gedragen, is hij blij dat de chaos achter de rug is. "Het was heel indrukwekkend voor de bewoners, sommigen hebben nog nooit van zo dichtbij een brand gezien", vertelt Eduardo, directeur NUzorg. In het complex van NUzorg wonen jongeren met een beperking. Toen de rook verspreidde, moesten zij midden in de nacht geëvacueerd worden.