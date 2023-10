Woning net behouden na uitslaande brand schuur Veenendaal

De brand brak uit even na 17.00 uur. De brandweer schaalde bij aankomst al snel op, dit in verband met het rieten dak van het naastgelegen huis. "Het was even spannend of we de woning konden redden van de vlammen, maar dat is gelukt mede dankzij onze specialisten van het rietdakteam", aldus een woordvoerder van de brandweer.