Gemeente Utrecht neemt initiatief en ontwikkelt nu zelf plan voor zonne-eiland Nedereindse Plas

Het plan maakt deel uit van een groep van negen projecten voor de grootschalige opwek van duurzame energie, waar ook een soortgelijk zonneproject op de Haarrijnseplas onder valt. De gemeente vreest alleen dat het terugverdienmodel het project op de Nedereindse Plas niet aantrekkelijk maakt voor een externe partij. "Dat betekent dat de kans groot is dat er voor een aanbesteding geen interesse zal zijn vanuit de markt", meldt het college in een brief aan de raad. "Of dat de winnende partij het project jaren laat liggen in afwachting van betere financiële omstandigheden."