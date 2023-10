Voormalig student Universiteit Utrecht verdacht van moord op Australische Lilie James

Femicide

Lilie James zou kortgeleden de relatie met Paul T. hebben verbroken. Mogelijk is er sprake geweest van femicide. Femicide is vrouwenmoord en wordt meestal gepleegd door mannen. Bijna altijd is de dader de (ex-)partner of iemand met romantische interesse in de vrouw. Femicide komt vanuit opvattingen voort die niet meespelen bij moord op mannen. Dat kan zijn dat vrouwen onderdanig zijn aan mannen, of vanuit eerwraak bijvoorbeeld. Daarom valt vrouwenmoord door familie ook onder femicide.