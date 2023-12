Monsters in de stad Utrecht vieren 20 jarig bestaan stripcollectief de Inktpot

Maar ondanks het aanvankelijke enthousiasme van het publiek, was het blad geen lang leven beschoren, de markt was te klein. Na een paar jaar besloot het collectief van koers te veranderen en stripboeken te gaan maken over echt Utrechtse onderwerpen. Zoals over de patroonheilige Sint Maarten. Stolk: "Dit werd eigenlijk wel een grote hit, want het is ieder jaar Sint Maarten. Het is een wonderbaarlijke man. Hij deed aan exorcisme, kon doden tot leven wekken, hij was echt wel een held. Je moet minstens twee doden tot leven brengen wil je een heilige worden. Eentje is een toevalstreffer, bij twee ben je wel een echte. Hij was in zijn tijd in Europa bijna een soort popster, zo beroemd was hij. Zijn beroemdste daad is het snijden van zijn mantel, het delen van wat je hebt. Ik vind dat wel heel mooi. Christenen praten over dat je moet delen, maar hij deed het gewoon. Dat is waarschijnlijk wat mensen heeft geraakt. Je moet er niet alleen over praten, maar het doen."