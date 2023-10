Bram (27) heeft een verstandelijke beperking en wil vrijwilliger worden bij stembureau: 'Politiek is mijn ding'

"Kijk, ik mag niet bij jou komen staan, dat mag dus niet. Je moet altijd neutraal blijven." Raymond Roo legt aan cursist Bram van Mourik (27) uit wat de gedragscodes zijn in het stemhokje. Bram wil op 22 november graag meehelpen op één van de stembureaus in zijn woonplaats Woerden. "Ik vind het gewoon leuk", vertelt hij. "Politiek is ook echt mijn ding. Het interesseert me gewoon, ik wil ook meepraten over onderwerpen als stikstof en nieuwe huizen."