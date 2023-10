Onrust Tuindorp-West Complex na renovatieplannen SSH: 'Nieuws sloeg in als bom'

Het is dan ook niet zo dat de studenten een renovatie tegen willen houden. "We begrijpen dat de flat verbouwd moet worden." De actiegroep zegt te willen bijdragen aan een oplossing. Er wordt gepleit voor gefaseerde uitstroom. "We hebben huurcontracten voor onbepaalde tijd, die eindigen wanneer we klaar zijn met studeren. Onze oplossing is om ons onze studie af te laten maken, waarna we de flat verlaten. In de tussentijd kunnen lege kamers worden opgevuld door nieuwe bewoners met tijdelijke contracten. Zij weten dan al van tevoren dat de flat een keer verbouwd gaat worden. Zo zijn de meesten binnen drie jaar echt wel weg."