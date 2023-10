Inzameling statiegeldflesjes valt tegen, Utrecht CS krijgt nieuwe automaat

In eerste instantie had de NS de ambitie om op meer stations statiegeldautomaten te zetten. "Gebaseerd op cijfers was onze verwachting dat er in totaal 30 miljoen flesjes en blikjes konden worden ingezameld. Maar in het eerste jaar zijn dat er maar 600.000 geworden", zegt de woordvoerder. "Het is niet gegaan zoals we willen", luidt de conclusie na evaluatie.