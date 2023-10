Boosheid over terugkeer uitgaansleven Zeist, maar: 'Er is niks en dat is echt een drama'

Een groep bewoners stapt naar de rechter. Zij stellen dat de terugkeer van de nachthoreca tegen het beleid van de gemeente is. Zeist hanteert namelijk een uitsterfbeleid. Als een club of kroeg vertrekt, zou daar geen nieuwe voor in de plaats mogen komen.

De gemeente Zeist liet gisteren in een reactie weten dat het gaat om een "passief uitsterfbeleid". Dat betekent dat als er een nieuwe zaak in een pand komt, daar geen nachthoreca meer in mag komen. Maar in een leegstaand pand zou dat wel kunnen, omdat daarvoor het oude bestemmingsplan geldt.

Dat is tegen het zere been van de bewoners. Zij zeggen dat de gemeente heeft beloofd dat het nachtleven niet terugkeert. Zij zijn bang straks weer nachten wakker te liggen door geluidsoverlast.

Waarschijnlijk vindt het kort geding begin november plaats. Dat beslist de rechter in een voorlopige uitspraak of de nachthoreca mag blijven tot de definitieve uitspraak er is. Of het kort geding zich op zowel Club Backstreet als Café Ladada gaat richten, is nog niet duidelijk. De bewoners hopen in ieder geval dat de gemeente terecht wordt gewezen en dat er daarmee een einde komt aan de nachthoreca in de 2e Dorpsstraat.