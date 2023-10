Midas juicht lagere rente voor pechstudenten toe, maar: 'We mogen vooral niet weer vergeten worden'

"Het is een stap in de goede richting", vertelt de 23-jarige geschiedenisstudent. "De politiek is langzaam aan het kantelen." Hoewel de vervijfvoudiging van rente over geleend geld voor studenten van het leenstelsel van de baan lijkt, is een voorstel om het percentage vast te zetten op 0 procent verworpen. "Dat had eigenlijk wel moeten gebeuren", vinden ze bij VIDIUS.