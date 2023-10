Explosief aangetroffen in Utrechtse woonwijk

De afgelopen weken zijn onderzoeken naar explosieven en verdachte pakketjes in Utrecht schering en inslag. Afgelopen woensdag zijn jerrycans uit een geparkeerde auto gehaald in Utrecht Overvecht. Een week geleden ging het ook mis aan de Tafelbergdreef in Overvecht, toen trof een schoonmaker explosieven aan in een portiek van een flat aan de Tafelbergdreef. Hierdoor moest de eerste etage van de flat worden ontruimd.