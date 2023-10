Let op: vannacht gaat de wintertijd in

Het dimmen van de straatverlichting is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Onder de noemer van de Nacht van de Nacht wordt de noodzakelijke verlichting, zoals lantaarnpalen, in de gemeente Utrecht vanaf 19.00 uur met 50 procent gedimd. Waar dit anders pas om 23.00 uur, of in de binnenstad om 00.00 uur, gebeurt. Verlichting die bijdraagt aan sociale- en verkeersveiligheid blijft aan, laat de gemeente weten.