NS liet Bas in de steek op station Breukelen: 'Met laatste restje zuurstof in scootmobiel naar Houten gereden'

Houten - Het ging volgens hem al vaker mis, maar nu is Bas van den Dikkenberg er echt helemaal klaar mee. Afgelopen weekend liet de NS Reisassistentie de Houtenaar opnieuw in de steek. Hij zag geen andere oplossing dan op zijn laatste beetje zuurstof in zijn tank en batterij in zijn scootmobiel van Breukelen naar huis te rijden. "Ik nam een risico, het was een rit van één uur en drie kwartier. Ik kwam helemaal verkleumd thuis."