Confronterend boek: Utrechtse wetenschappers maakten deel uit van koloniaal systeem

Als je praat over de dekolonisatie is de universiteit van Cape Town een goed voorbeeld, zegt Van Rinsum. "Daar is het beeld van Cecil Rhodes weggehaald, dat was een enorme koloniaal. En toen zeiden ze, we moeten ons curriculum dekoloniseren. Hoe doen we wat hier? Nodig vertegenwoordigers uit die voormalige 'ontwikkelingslanden' uit en laat ze naar onze programma's kijken vanuit hun context. Ik heb in Yogyakarta ooit een college gegeven over dit onderwerp en ik was toen best een beetje beducht over hoe het zou vallen. Er zaten ook stafleden in de zaal waar ik destijds voor mijn ontwikkelingswerk mee gewerkt heb. Maar ze vonden het erg interessant, er waren geen verwijten. Het was een open discussie."