Utrechtse Ulu Moskee wordt net als Domkerk een 'museumzaal'

Met haar grote koepel en minaretten die 's avonds blauw oplichten, is het Turkse gebedshuis in de Utrechtse wijk Lombok een opvallende verschijning. Het interieur bestaat uit een grote gebedszaal, meerdere balkons en een versierde koepel. Architect Ishak Önen wilde de lichtinval in dit religieuze gebouw extra benadrukken. Daarom plaatste hij ramen in de koepel, lichtstroken in het dak en plaatste een transparante gebedsmuur. Kunstenaar Semih Irtes ontwierp vervolgens de decoratie van de gebedszaal met kalligrafie in de hoofdrol. De afgebeelde tulp in het tapijt verwijst naar de band tussen Turkije en Nederland.