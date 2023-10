Bakkers stoppen massaal, maar dit echtpaar in Oudewater vond bliksemsnel een opvolger

Eerder liet ook de branchevereniging Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) weten dat het crisis is in de sector. Zo’n tien procent van de leden is het afgelopen jaar al gestopt, becijferde de vereniging. Het bakkersechtpaar zag dat ook al in hun eigen stad. "Ooit zaten hier zo’n veertien of vijftien bakkers, heb ik mij laten vertellen. Sinds vorig jaar zijn wij de enige."