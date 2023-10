Onderzoek: institutioneel racisme bij gemeente Amersfoort

Wat is institutioneel racisme?

De term gaat over racisme dat is ingebed in instituten. KIS spreekt in het rapport over institutioneel racisme als: processen, beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten die ertoe leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen van verschillende afkomst, huidskleur en/of religie. Daarbij is de resulterende ongelijkheid structureel en collectief: het gaat niet over enkele incidenten of over één medewerker.

Hoe dat er dan in de praktijk uitziet, kan verschillen. Het gaat er bijvoorbeeld om dat mensen met een migratieachtergrond niet zo snel kunnen doorstromen of geen promotiekans krijgen. Maar het kan ook zijn dat bepaalde groepen minder geld verdienen of anders beoordeeld worden. Tot slot kan er sprake zijn van racisme in omgangsvormen. Slechte ‘grapjes’ of complimenten die eigenlijk geen complimenten zijn, zoals: ‘Wat spreek jij goed Nederlands’.